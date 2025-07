Mamorukun ReCurse! : arrive le 25 septembre 2025

Publié le Mardi 8 juillet 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Du pipi de chat si vous avez joué à Touhou Project

Quelqu'un tente d'ouvrir la porte du « Monde des Ténèbres » dans le Netherland. En conséquence, les habitants du Netherland sont maudits. Pour sauver le Netherland, vous devez purifier les habitants et empêcher l'ouverture de la porte. « Allons, mes braves ! Travaillez dur pour le Netherland ! » C'est ainsi que commence la bataille de Mamorukun et des autres, convoqués dans le Netherland pour retourner dans leur monde d'origine.Mamorukun ReCurse! est un RPG Bullet Hell solo prenant place dans un monde entre la vie et la mort emplit de Yokais, des démons d'origine japonaise. Dans ce jeu très typé au style animé, vous incarnez le jeune Mamorukun, qui s'est réveillé dans cet entre deux monde après un accident de voiture. Pour retourner dans son monde d'origine, il devra purifier les âmes tourmentées de ce monde. Pour celà, vous aurez accès à différents esprits et personnages quoi vous aideront à détruire vos ennemis grâce à différents paternes de tirs. Soyez assé adroit pour esquiver ceux de vos ennemis.Mamorukun ReCurse! est un jeu développé par CITY CONNECTION et TAKE×0FF et édité par CITY CONNECTION. Le jeu sera disponible le 25 Septembre 2025 sur PC via Steam , PS4, PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.