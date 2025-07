Mirthwood : une version coopération sort le 10 Juillet

Publié le Mardi 8 juillet 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Faites un bébé à vos amis

Embarquez pour un voyage enchanteur, dans lequel vous affronterez les créatures féroces d’un monde immersif médiéval fantastique. Choisirez-vous de bâtir une ferme pour mener une vie paisible d'agriculteur et de commerçant, ou allez-vous prendre l'épée pour répondre à l’appel de l’aventure?est un RPG solo ou en coopération à choix multiples. Vous décidez de reprendre votre vie en main et tentez un nouveau départ dans une vallée lointaine. Avec sa dynamique bac à sable, vous pouvez choisir votre destin et prendre soin de vos terres ou bien partir à l'aventure. Vous pouvez aussi créer des liens avec les personnages non joueurs que ce soit en les insultants ou bien en en apprenant plus sur eux. Ces personnages vivent leur propre vie dans ce monde simulé et vous pouvez ainsi les voir évoluer en même temps que vous. Ce jeu sorti à la base en 2024 proposera à partir du 10 Juillet un mode coopération pour mener l'aventure avec un de vos amis. Vous pourrez choisir votre destin ensemble, mener des aventures fastidieuses ou bien même fonder une famille.est un jeu édité par V Publishing et développé par Bad Ridge Games. Le jeu est déjà disponible depuis le 6 novembre 2024 mais la version en coopération sera disponible sur PC via Steam à partir du 10 Juillet.