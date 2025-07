Cyberpunk Edgerunners 2 : Officiellement annoncé

Publié le Lundi 7 juillet 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça ne promet que du bon

Lors de l'Anime Expo de cette année à Los Angeles, CD PROJEKT RED a fièrement annoncé qu'ils s'étaient réunis avec le studio TRIGGER pour créer une nouvelle série animée se déroulant dans le monde de Cyberpunk 2077 intituléeAprès une discussion animée sur l'héritage de l'anime acclamé par la critique, Sztybor a annoncé la nouvelle collaboration entre CD PROJEKT RED et le studio d'animation TRIGGER pour créer Cyberpunk: Edgerunners 2. Avec Imaishi, il a partagé une révélation exclusive du logo officiel de l'anime et de son affiche. Imaishi a également profité de l'occasion pour passer officiellement le flambeau à Kai Ikarashi (Cyberpunk: Edgerunners, SSSS.Gridman), qui fera ses débuts en tant que réalisateur avec Cyberpunk: Edgerunners 2. Ikarashi a rejoint la conférence avec un message vidéo enregistré et a lancé une vidéo Director's Voice pour partager davantage sur ses motivations pour l'anime.ne sera pas une suite directe de la première série. « L'histoire de David est peut-être terminée, mais il reste encore beaucoup à découvrir à Night City. Et le fait d'avoir à nouveau le légendaire studio d'animation TRIGGER à nos côtés nous rend, chez CD PROJEKT RED, ravis de vous présenter une chronique authentique et crue de rédemption et de vengeance, une expérience unique », a déclaré Sztybor, maître de scène, scénariste et producteur de Cyberpunk: Edgerunners 2.est créé en collaboration avec CD PROJEKT RED et le studio d'animation TRIGGER et est maintenant en production avec une sortie prévue sur Netflix dans le futur.