Mandragora: Whispers of the Witch Tree ajoute le new game+

Publié le Mardi 8 juillet 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Une mise à jour attendue.

New Game Plus (NG+) – Infiniment rejouable, ce nouveau mode stimulant introduit des variantes renforcées d’ennemis, d’équipement, d’armes et la possibilité de commencer NG+0 avec un personnage entièrement équipé.

3 Nouvelles armes – New Game+ introduit de nouvelles armes : Aurora, Crimson Slicer et Reignbreaker.

Compétences, talents et nœuds – Les joueurs peuvent désormais supprimer et renvoyer des améliorations de compétences, des talents et des nœuds à l’Autel des sorcières. La possibilité d’apprendre instantanément des talents et des nœuds a également été ajoutée.

Glissement – Le mécanisme de glissement a été amélioré, offrant un meilleur timing d’activation et moins d’annulations accidentelles.

Équilibre du boss – Les boss tels que Sleepwalker et le boss final ont été optimisés pour plus de clarté et d’équité.

Équilibre de combat – Changements dans l’activation des capacités Shadowstep et Adrénaline de Nightshade, ainsi que des améliorations dans les hitboxes ennemies et la clarté de leurs mouvements.

Corrections de bugs – Des dizaines de bugs de crash ont été corrigés, y compris des problèmes d’animation, des incohérences dans la carte et des dysfonctionnements de talents.

Le jeu est développé par Primal Game Studio et édité par Knights Peak. Il emmène dans un univers Dark Fantasy où le monde s'est effondré face aux bêtes. Les survivants du peuple Faelduum vivent derrière des murs de briques. La menace se fait, chaque jour, plus pressante.Dans le but de sauver l'humanité, il va falloir explorer le monde. Un monde cauchemardesque, où des choix moraux difficiles seront à faire.Six classes de personnages seront proposées, avec plus de 200 améliorations de compétences actives.Le jeu se met à jour en version 1.6. Au programme :Mandragora: Whispers of the Witch Tree est disponible sur PC, PS5, XBOX Series et prochainement sur Switch.