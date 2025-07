Borderlands 4 : Découvrez les réflexions de l’équipe de conception narrative

Publié le Mardi 8 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Big Brother is watching you

Débarquez sur Kairos dans la peau d’un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche en quête de richesse et de gloire. Libérez-vous de l’opprimant Gardien du Temps, un dictateur impitoyable qui domine les foules. Aujourd’hui, une catastrophe mondiale menace son ordre parfait, semant le chaos sur toute la planète.est un RPG FPS solo ou multijoueurs, où vous incarnez un des quatre nouveaux Chasseurs de l’Arche. Le monde est gouverné par un tyran impitoyable mais le temps de la résistance est venue. Maniez de puissantes compétences d’action, personnalisez votre composition grâce à des arbres de compétences approfondis, dominez vos ennemis avec vos capacités de mouvement dynamiques et débarassez vous des implants cybernétiques appelés « Bolts ». Découvrez en plus sur cet univer et les quatres factions qui y survivent grâce à la vidéo que vient de publier l'équipe narrative.est un jeu développé par Gearbox Software et édité par 2K. Il sera disponible mondialement le 12 septembre 2025, sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam et l’Epic Games Store, et est disponible en pré-commande dès maintenant.