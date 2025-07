- Gothic 1 Remake : un nouveau making-of

Publié le Mercredi 9 juillet 2025 à 09:45:00 par Timothée Chagot

Comment faire un jeu vidéo ?

Avec plus de 1 000 000 de liste de souhaits sur Steam, Gothic 1 Remake, développé par Alkimia Interactive, est un des RPG les plus attendus du moment. Dans ce nouveau making-of, les développeurs explique en profondeur l'art du jeu et comment ils ont recréé la Vallée des Mines, et leur challenge de capturer l'atmosphère, le style et les visuels iconiques du jeu tout en mettant une modernité et une mise à niveau graphique 25 ans après sa sortie originale.Pour rappel, Gothic 1 Remake se passe dans le royaume de Myrtana que les orcs ont envahi. Voulant des armes puissantes, le roi Rhobar II ordonne le minage d'énorme quantité de métaux magiques, ainsi tous les prisonniers sont obliger de travailler dans les mines de Khorinis. Pour s'assurer que personne ne s'échappe, il demande à ses mages les plus puissants de construire une barrière magique autour des mines.Cependant, une chose terrible arrive et tout le monde et bloqué à l'intérieur, les prisonniers se rebelle et créé un monde sans foi ni loi à l'intérieur. Le roi doit négocier avec eux et les tensions montent. Cependant, au milieu du chaos, l'arrivée d'un prisonnier inconnu pourrait tout faire basculer.Gothic 1 Remake sera disponible sur PC, PS5 et XBOX Series. Une démo est disponible sur Steam.