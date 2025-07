MAJJAM : Enfin annoncé

Publié le Mercredi 9 juillet 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

La musique dans la peau

Le monde deest en danger. Une force maléfique, Kodé, étend peu à peu son emprise mortelle et silencieuse. Pour protéger leur monde et sauver leurs terres, les joueurs doivent s’unir et affronter les dangers et défis qui menacent l’univers. Leur arme ? La musique.est un RPG coopératif d'aventure. Le jeune studio français Opus Major, qui annonçait en début d’année une levée de fonds de 10 millions d’euros, dévoile aujourd’hui, son tout premier jeu. Celui-ci plonge les joueurs dans un monde ouvert et onirique, où la musique devient un outil aussi bien de création que d’action. Ensemble, ils pourront jammer, explorer et repousser les ténèbres. Heureusement pour nous, aucune compétence musicale n’est requise. Les notes jouées tout au long du voyage ravivent les terres, réveillent des sanctuaires anciens et dévoilent des secrets enfouis dans le silence. Les mélodies guident l’exploration, mènent à des énigmes environnementales, à des défis coopératifs et à des épreuves oubliées, pensées pour être vécues à plusieurs.est un jeu développé et édité par Opus Major. Aucune date de sortie n'es encore annoncée mais le jeu dispose déjà d'un page Steam