- Rythm of Resistance un nouveau metroidvania musical

Publié le Mercredi 9 juillet 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Tapage nocturne

Rythm of Resistance, développé par NetherMoon Game Studio, est le premier Metroidvania de Rythme au monde. Le joueur rentre dans la peau d'Aria, une héroïne se battant dans un futur dystopique où la musique est interdite, et où tout est silencieux.Le monde est gouverné par les ombres et l'acier, quand Aria trouve une relique de l'Ancien Monde, un lecteur de cassette craquelé, elle obtient de mystérieuses capacités qui vont lui permettre d'arpenter les labyrinthes pour aller détruire les gardiens du silence. Au fur et à mesure de la progression, Aria va découvrir d'autres cassettes. Chaque cassette a un tempo particulier qui va affecter les objets autour d'elle, pour lui permettre de passer certains pièges ou affronter certains ennemis.Deux groupes ont été annoncés pour l'instant, ABU NEIN, un groupe suédois avec des sensations gothique et Underground Fire, un groupe de rock gothique Suédois formé en 2015 par Rob Coffinshaker. D'autres groupes seront annoncés plus tard, pour donner corps à la bande son inspiré du Gothique et de la Dark Wave.Rythm of Resistance est prévu pour 2026 sur PC.