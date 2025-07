Project Pantheon : Wolcen Studio nous plonge dans les coulisses

Publié le Mercredi 9 juillet 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Les Dieux sont morts

Recruté par la mort elle même, vous devrez explorer les vestiges d'un monde fantastique sombre post-apocalyptique. Les mythologies cohabitentsauf que...Les Dieux sont morts. Découvrez ce qui leur est arrivé, qui ou quoi en est la cause et rétablissez l'équilibre dans des royaumes brisés en utilisant un pouvoir prêté qui va bien au delà de votre enveloppe mortelle.est un ExtrAction RPG dark fantasy solo. L’univers visuel du jeu traverse des environnements saisissants, drakkars prisonniers des glaces, temples grecs abandonnés, pyramides oubliées, avec une direction artistique très sombre et pesante. Combattez des ennemis féroces dans des combats PvPvE et récupérez un butin précieux, mais attention, ne pas réussir à vous échapper peut signifier tout perdre. La vidéo « Qu’est-ce que Project Pantheon ? » est à découvrir dès maintenant sur la chaîne YouTube officielle de Wolcen Studio. Cette interview exclusive lève le voile sur, sur lequel nous avons encore assez peu d'informations, et nous permet de nous projeter un peu plus dans l'univers graphique et cauchemardesque du jeu.est un jeu développé et édité par Wolcen Studio. Une date de sortie n'est pas encore déterminée mais le jeu dispose déjà d'une page Steam pour les plus curieux.