Lionhearts : Un nouveau jeu de simulation

Publié le Mercredi 9 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

C'est la décadence

À la fin du XIIème siècle, les tensions en Terre Sainte s’intensifient jusqu’à devenir une guerre de religion totale entre croisés et sarrasins. Suite à une défaite dévastatrice des rois croisés aux Cornes de Hattin par le sultan Saladin, le pape Grégoire VIII déclare que la chrétienté est punie pour ses péchés. Seule une nouvelle croisade en Terre Sainte peut restaurer la faveur divine de Dieu.est un RPG de simulation féodal multijoueur se déroulant pendant le XIIᵉ siècle, lors de la Troisième Croisade. Commandez des armées, dominez le commerce, montez en puissance par la politique et la religion. Forgez des alliances, partez en guerre et façonnez l’histoire. Dans, vous êtes plongé au cœur de ce conflit où vos choix détermineront le destin de tous les partis impliqués. Les joueurs peuvent contrôler des fiefs en tant que seigneurs et lever des impôts, construire des villes, ou encore louer des biens à d’autres joueurs. Ces propriétaires ou bailleurs peuvent gérer leur domaine à leur guise, personnaliser et améliorer des fermes, maisons ou défenses afin de mieux se fortifier. Lionhearts contient un seul monde ouvert permanent, jamais réinitialisé où les serveurs sont connectés de manière organique, éliminant les temps de chargement visibles. Chaque région existe dans une seule instance. Puisque les serveurs du jeu sont allumés en permanence, les joueurs ont la capacité d’assigner des tâches à leur personnage afin de récolter des ressources, fabriquer des objets ou entretenir leur fief en leur absence.est un jeu développé et édité par Credenzio Studios LLC. Le jeu dispose d'une page Steam et est un plein kick starter avec comme objectif de réunir 200 000$.