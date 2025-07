- Aztecs: The Last Sun annonce une date de sortie en Early Access

Publié le Jeudi 10 juillet 2025 à 09:45:00 par Timothée Chagot

Sans sacrifice humain.

Aztecs: The Last Sun, développé par Play2Chill, est un survival city-builder où le joueur prendra le rôle du chef du peuple Aztèque et devient responsable de la construction et du développement de la cité-État Tenochtitlán.Comme le jeu se veut un minimum historique, le joueur sera situé au milieu du lac Texcoco, l'endroit où était la véritable Tenochtitlán, il faudra alors garder une route avec le monde extérieur et fournir la nourriture à l'ensemble du peuple. Dans la gestion de la cité, il faudra jongler entre les aspects économiques, militaires et religieux.En effet, la religion et un point important du jeu, la nuit la déesse de la lune va venir attaquer la cité, cependant si le joueur a fait suffisamment de sacrifice humain et d'offrande aux dieux, ils protégeront Tenochtitlán.Aztecs: The Last Sun sera disponible en Early Access le 28 août 2025 sur PC.