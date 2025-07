Capcom annonce son programme complet de la Gamescom 2025

Publié le Jeudi 10 juillet 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

, l'un des principaux développeurs et éditeurs mondiaux de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui son catalogue complet de titres jouables à la Gamescom 2025, du 20 au 24 aout à Cologne. Une démo publique deviendra s’ajouter à celles deetannoncées précédemment cette année.Le stand de Capcom comprendra plus de 85 postes de démos jouables sur plus de 950 mètres carrés pouret. D'autres titres de l’éditeur comme ofet, seront également proposés sur Nintendo Switch 2 au salon.est le neuvième titre de la saga principale Resident Evil. Dans ce nouvel opus, nous incarnons Grace Ashcroft. Une analyste du FBI qui fait preuve d'un sens de la concentration et de la déduction hors du commun. Cependant, la mort de sa mère l'a marquée au plus profond de son âme, et a fait d'elle une personne introvertie qui a tendance à se plonger totalement dans son travail. C'est ainsi qu'elle se rend seule à l'hôtel abandonné où une mort mystérieuse a été signalée.est un survival-horror entièrement doublé en plusieurs langues dont le français, prévu le 27 février 2026 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC ( Steam ).se déroule à Kyoto au début de la période Edo. En cette période de paix relative pour le Japon, le malheur s'est abattu sur l'ancienne cité. Transformée en un lieu sinistre et inquiétant, Kyoto a été infestée par les démoniaque Genma. Dans la première bande-annonce du jeu, un samouraï solitaire armé du gantelet Oni s'engage dans des combats à l'épée féroces et sanglants contre ces créatures infernales venues d'un autre monde.est un jeu d’action, prévu en 2026 sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC ( Steam ).Situé dans un futur proche,transporte les joueurs sur la lune. Après une rencontre fortuite à bord d'une station de recherche lunaire apparemment déserte, le spationaute Hugh et l'androïde Diana se retrouvent pris dans le collimateur d'une IA hostile qui contrôle les lieux. Échoués et entourés d'ennemis, ce n'est qu'ensemble qu'ils peuvent espérer survivre.est un jeu d’action/aventure qui sortira en 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC ( Steam ).