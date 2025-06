Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Publié le Lundi 23 juin 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Peak et peak et kolegram

PEAK REMATCH Steam Deck Counter-Strike 2 Dune: Awakening ARK: Survival Ascended Clair Obscur: Expedition 33 Dead by Daylight STAR WARS™ Battlefront II Broken Arrow EA SPORTS FC 25 The Alters Victoria 3 The Sims 4 Borderlands 4 Black Myth: Wukong Kingdom Come: Deliverance II Stellar Blade R.E.P.O. Path of Exile

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues.