- KARMA : The Dark World s'offre une version physique PS5

Publié le Vendredi 20 juin 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Bienvenue à Leviathan

KARMA : The Dark World, développé par Pollard Studio, plonge le joueur dans un univers sombre, troublant et dystopique, où il incarne un agent du bureau des pensées en pleine Allemagne de l'Est. Il va falloir résoudre des enquêtes en pénétrant dans les souvenirs des suspects qui sont instables et dangereux. Il faudra garder de la lucidité pour dévoiler la vérité d'une histoire sombre d'amour, de perte et de trahison, car rien n'est-ce qu'il paraît et chaque ombre dissimule un secret.

L’édition limitée de KARMA: The Dark World sur PS5, qui comprend un fourreau, trois cartes, une carte d’identification physique Leviathan, un code de téléchargement pour la bande-son et l’Artbook.