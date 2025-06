- Chinese Frontiers est disponible

Publié le Vendredi 20 juin 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Pourquoi pas

Chinese Frontiers, développé par SolidGames, est un simulateur de construction dans la Chine historique.Le joueur joue un chef de village historique de la Chine où il faudra cultiver la terre, faire pousser de la nourriture, préparer des plats chinois traditionnels et décorer votre habitation. Cependant, il ne faut pas oublier la tâche la plus importante, construire des sections de la Grande Muraille de Chine en incluant des parties les plus iconiques comme la passe de Jiayu, le pont de Jiumenkou ou encore la section de Jiankou. La tâche ne sera pas à être effectuée seul, il est possible de déléguer du travail aux autres villageois afin d'accélérer le travail. Le jeu emmènera le joueur dans divers panoramas comme des montagnes majestueuses, des désert arides ou des vallées avec rivière, chaque location aura des ressources différentes.Dans sa quête, le joueur aura le soutien de son mentor Jun et de sa petite fille Mei, ils introduiront le joueur dans le monde des Légendes et Mythes Chinois, en le guidant vers les secrets de l'art traditionnel de la construction. La musique a été faite spécialement pour le jeu avec des inspirations de musique traditionnelle Chinoise.Le jeu est disponible dès à présent sur Steam.