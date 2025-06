(TEST) Creative Soundblaster AE-5 Plus, l'excellence d'une carte-son

Publié le Jeudi 19 juin 2025 à 12:30:00 par Cedric Gasperini

Réveillez le son !

Je bosse en musique. A la maison, je mets de la musique... quasiment tout le temps. J'ai aussi collé du 5.1 dans mon bureau parce que, quand je ne teste pas de casque, j'aime bien faire vibrer les murs et les fenêtres en mettant le son à fond.Que ce soit de la musique ou des films, mais aussi des jeux vidéo, il faut que ça pète.Bon, les voisins râlent... mais je m'en fous, je ne les entends pas.Et vous croyez sincèrement que vous pouvez faire exploser le volume avec juste la sortie audio de votre carte-mère ? Sérieusement ?Allez, lisez le test et on en reparle...