Death Stranding 2: On the Beach : Panel exclusif par Kojima Productions

Publié le Jeudi 19 juin 2025 à 12:00:00 par Timothée Chagot

Avis de passage

Dans le cadre de Death Stranding World Strand Tour 2, Sony Interactive Entertainment France annonce une étape parisienne exceptionnelle qui se tiendra le samedi 28 juin 2025.Hideo Kojima, créateur et auteur visionnaire, fondateur de Kojima Productions, Yoji Shinkawa, directeur artistique emblématique de Kojima Productions, Woodkid, artiste français multi-récompensé, co-créateur de la bande originale de Death Stranding 2: On the Beach seront les intervenants de ce panel ayant pour titre "L'art de la transmission".Les créateurs parleront de la manière dont chacun pense, façonne et partage son art.Le panel sera en direct sur la chaîne Twitch de PlayStation France le Samedi 28 juin 2025 à 16h.