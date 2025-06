The Last Caretaker, un FPS océanique

Publié le Jeudi 19 juin 2025 à 11:00:00 par Vincent Cordovado

Machine vs Machines

Développé par Channel37 Ltd, The Last Caretaker est un FPS prévu sur PC, cette année. Il sortira en accès anticipé sur Steam et sur l'Epic Games Store.Vous êtes une vieille machine, un vieux robot qui revient à la vie après des siècles de sommeil. La Terre est submergée et l'humanité a disparu.Vous allez devoir explorer les dernières structures laissées à l'abandon pour trouver les graines de l'humanité et réactiver les chambres de germination.Mais vous n'êtes pas seul : des machines détraquées vont tout faire pour vous empêcher d'atteindre votre but...Franchement ? Ça titille notre curiosité.