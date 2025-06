Endless Dungeon: Definitive Edition est sorti

Publié le Jeudi 19 juin 2025 à 09:45:00 par Vincent Cordovado

Western SF

Amplitude Studios vient de sortir Endless Dungeon: Definitive Edition sur PC, PS5 et Xbox Series.Se déroulant dans leur univers phare, Endless, le jeu est un mélange de roguelite et de twin-stick shooter avec un brin de Tower Defense, rien que ça.Ambiance Western SF, puisque les joueurs sont envoyés dans une station spatiale abandonnée et doivent se frayer un chemin, tout en se protégeant des attaques par vagues de monstres.Jouable jusqu'à 3 en coop, Endless Dungeon s'offre donc une Definitve Edition qui regroupe le jeu et tous les DLC gratuits sortis. Ajoutez un artbook, la bande-son et un pack de skins. Les possesseurs du jeu de base peuvent mettre à jour gratuitement leur version vers cette édition.Enfin, le jeu est disponible gratuitement pour les abonnés au PlayStation Plus.