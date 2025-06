- Simon The Sorcerer Origins : une date de sortie

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Par la barde de Merlin

Simon The Sorcerer Origins, développé par Smallthing Studios, est une préquelle au fameux point-and-click de 1993. Il sera disponible le 28 octobre 2025 sur toutes les plateformes, Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et même Steam Deck.Après plus de 30 ans d'absence, Simon The Sorcerer revient pour jeter ses sorts sur une nouvelle aventure, les joueurs sont invités à retourner dans le monde magique et sarcastique de Simon. Les joueurs découvriront comment tout cela a commencé, dans une préquelle et auront le plaisir de retrouver les acteurs anglais originaux, qui permettra aux joueurs les plus nostalgiques un retour aux sources ! L'icône des années 80 Rick Asley aura un rôle pour l'instant secret dans le jeu.Entre puzzle, résolution d'énigmes et combinaison d'objet, Simon va devoir devenir le légendaire sorcier qu'il a toujours voulu être dans un monde où le sorcier inutile et créature peuple les terres. Les joueurs pourront faire des procédés chimiques et apprendre des sorts puissants et bien sûrs gouter des soupes dégoutantes.Le jeu peut être précommandé sur le site d'ININ Games.