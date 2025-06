- LEGO Fortnite Expeditions disponible dès maintenant

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Brique par brique

Dans ce nouveau mode de LEGO Fortnite, le joueur rejoint la nouvelle Académie Supernova, où ils s'entraineront, et acquérant des capacités de super-héros pour arrêter Daigo avec ses masques et ses forces maléfiques.Il faudra faire équipe avec d'autres joueurs, où des missions donneront de l'EXP qui permettra de débloquer des nouvelles capacitées valables pour tous les joueurs. Il y a 3 nouvelles classes de héros : Maître des Ombres, Prodige de la Chasse et Virtuose des Failles, chacune offrant un gameplay différent. Des ennemis barreront la route au joueur, des démons de lumière, des titans, et d'autres encore. Au final, il faudra affronter le faiseur des masques : Daigo. Des doubles dagues, le marteau de guerre et les pistolets plasma seront les armes à disposition pour vaincre le mal.Lego Fortnite Expeditions est disponible dès maintenant sur PS5, PS4, XBOX One, XBOX Series, Switch, Switch 2, PC et mobile.