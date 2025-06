- Mafia: The Old Country : 3e carnet de développeurs

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 10:15:00 par Vincent Cordovado

Actor's Studio

Hangar 13, développeur du jeu, et 2K Games, éditeur du jeu, poursuivent leur harcèlement vidéo et nous en livrent donc une toute nouvelle pour leur jeu Mafia: The Old Country...Bon. J'avoue. Pour les avoir toutes vues, pour l'instant, j'aime bien être harcelé par Hangar 13 et 2K Games, parce qu'elles sont chouettes, les vidéos. Et que le jeu m'intéresse pour le coup de plus en plus.Ce troisième carnet de développeurs vous permet de découvrir le casting d'acteurs, les doublages, les performances captées par le studio pour donner vie à ses personnages.Mafia: The Old Country est toujours prévu pour le 8 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour rappel, le jeu va vous faire découvrir la Sicile des années 1900. C'est finalement le début de la mafia américaine, ses racines, ses origines, qui vous seront racontées, via l'affrontement entre deux familles, les Torrisi et les Spadaro.