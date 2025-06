Borderlands 4 est disponible en pré-commande

Publié le Mardi 17 juin 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

"Je crois que c'est le début d'un truc d'enfer !"

L’édition Standard inclut le jeu de base et sera disponible à 79,99€ sur PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, et à 69,99€ sur PC via Steam et l’Epic Games Store.

L’édition Deluxe propose une variété d’objets bonus et sera disponible à 99,99€ sur PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, et à PC via Steam et l’Epic Games Store.

Cette édition comprend le pack Bounty Bundle**, avec quatre packs d’extension DLC distincts, chacun avec une zone inédite, de nouvelles missions et des boss uniques : Quatre Cartes de l’Arche proposant des défis et récompenses uniques ; de nouveaux équipements et armes ; des éléments cosmétiques pour les Chasseurs de l’Arche ; ainsi que le Skin d’arme “Firehawk's Fury Weapon”.

L’édition Super Deluxe comprend l’ensemble des contenus digitaux de l’édition Deluxe et sera disponible à 129,99€ sur PlayStation®5 (PS5®), Xbox Series X|S, et PC via Steam et l’Epic Games Store.

Cette édition comprend aussi le pack Vault Hunter***, avec deux nouveaux packs d’Histoire, chacun incluant un nouveau Chasseur de l’Arche, de nouvelles histoires et quêtes secondaires ; deux nouvelles régions, un nouvel équipement et de nouvelles armes ; et de nouveaux cosmétiques pour les Chasseurs de l’Arche et ECHO-4.

En plus, il offre le pack Ornate Order avec quatre Skins de Chasseur de l’Arche, quatre Skins de têtes et quatre Skins de corps pour les Chasseurs de l’Arche.

2K et Gearbox Software ouvrent les précommandes pour Borderlands 4 ! Les joueurs pourront jouer l'un des quatres nouveaux Chasseurs de l'Arche, qui oont des capacités uniques, qui pourront être combiné avec des milliards d'armes, pourrons multiplier les dégats pour annihilé les ennemis. Avec Kairos, la carte la plus grande de tout les Borderlands, le joueur aura des nouveaux déplacements pour explorer toute la carte et affronté le tyrannique Gardien du Temps.Après la sortie de Borderlands 4, les joueurs pourront voir un programme détaillés, incluant des nouveaux Chasseurs de l'Arche, des nouvelles réfions de Kairos, des nouvelles missions principales, des quêtes, défis et bien plus encore.Il y a trois éditions en précommandes :Pour chaque personnes ayant pré-commandé l'une des éditions il recevra le pack Gilded Glory, qui comprend une nouvelle Skin de Chasseur d’Arche, une nouvelle Skin d’arme et une nouvelle Skin de drone ECHO-4.Borderlands 4 sera disponible le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC via Steam et l’Epic Games Store. Il est également annoncé sur Nintendo Switch 2 courant 2025.