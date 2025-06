Organic Burger Simulator est disponible

Publié le Mardi 17 juin 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

C’est pas diététique tout ça

Organice Burger Simulator, développé par Mehmet Bilici et Hüseyin Doğan, est un simulateur d’empire du burger dans un monde haut en couleur. Dans ce jeu il va falloir gérer sa propre ferme (gérer les stocks, arroser , etc), récolter et transformer les ingrédients avec des machines toutes aussi farfelues les unes que les autres. Il va falloir aussi gérer le restaurant en grillant, frisant et servir les burgers à des clients affamés.Le jeu est disponible sur Steam.