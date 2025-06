Len's Island en version finale le 19 juin

Publié le Mardi 17 juin 2025 à 09:30:00 par Vincent Cordovado

Et gratuit ce week-end

Sorti en accès anticipé il y a désormais plus de 3 ans, sur PC, sur Steam , Len's Island est un jeu de rôle développé par Flow Studio. Il sort en version finale le 19 juin prochain, donc jeudi !Notez qu'il sera proposé gratuitement ce week-end, histoire de le tester si ça vous chante, et redeviendra payant dès lundi.Il s'agit d'un mélange de RPG, d'action puisque vous rencontrerez de nombreux ennemis qu'il faudra combattre, d'exploration aussi puisque vous parcourerez des forêts, des plaines, des déserts, des îles tropicales, mais aussi de city builder et de fabrication, puisqu'il faudra créer des objets pour vous défendre, mais aussi améliorer votre ferme, que vous ferez évoluer au fil de vos découvertes, et qu'il faudra protéger contre les intrus. Sans oublier la possibilité de cultiver votre jardin.Enfin, il y aura un soupçon de Dungeon Crawler, puisque vous devrez vous rendre dans des donjons à la recherche de trésors.