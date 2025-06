(TEST) Elden Ring : Nightreign (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Publié le Lundi 16 juin 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un jeu multijoueur au final

J'avoue, j'ai une très nette préférence pour les jeux solo. Au moins, on ne peut s'en prendre qu'à soi-même et on n'est jamais déçu par les autres puisque, justement, il n'y a pas d'autres...J'ai tellement croisé de branquignoles ou d'imbéciles haineux sur les parties en ligne que je m'en suis depuis longtemps détourné.Parfois, quand même, j'y reviens pour le besoin d'un test.Et ce n'est pas tous les jours facile de tenter de s'entendre avec des joueurs... qui malgré le mot "coopération" continuent de jouer tous seuls...