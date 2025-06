Y'a-t-il un flic pour sauver le monde ? la nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 17 juin 2025 à 09:45:00 par Vincent Cordovado

Vivement août

Frank Drebin (Leslie Nielsen) a eu un fils : Frank Drebin Junior. Et c'est Liam Neeson qui s'offre un rôle particulier. De la parodie, de la connerie, de la débilité et de l'humour à pleurer de rire.Enfin on espère.Y'a-t-il un flic pour sauver le monde ? sort le 6 août.Un film réalisé par Akiva Schaffer (Saturday Night Live, Popstar : Célèbre à tout prix) et produit par Seth MacFarlane (Ted, Les Griffin). Avec Liam Neeson, Pamela Anderson, ainsi que Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu et Danny Huston.Une nouvelle bande-annonce a été publiée. Et plus on voit des images de ce film, plus on a envie d'aller le voir !