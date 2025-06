Broken Arrow : le jeu de guerre sort le 19 juin

Publié le Mardi 17 juin 2025 à 10:00:00 par Vincent Cordovado

Le film était moyen

Broken Arrow est un nouveau jeu de stratégie en temps réel. Il se déroule à l'ère moderne et vous entraîne dans de larges batailles, avec plus de 300 types d'unités différentes.Broken Arrow est aujourd'hui l'un des jeux de stratégie les plus attendus.Il propose une campagne de 19 missions et des affrontements multijoueurs en 5v5.Tactique et précision sont les mots d'ordre du jeu.Il est développé par Steel Balalaika et édité par Slitherine. Il est prévu pour jeudi 19 juin 2025. Il sortira sur PC, via Steam