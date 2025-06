Log Away : une démo disponible

Publié le Mardi 17 juin 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Parfait pour élever des chêvres dans le Larzac

Log Away, développé par The-Mark Entertainment, est un jeu de construction de cabine en bois dans des paysages plus beau les uns que les autres. Il faut donc construire votre bungalow de rêves dans des paysages allant des falèses cotières aux pics montagneux et entourer d'animaux sauvages ou domestqiue.Que le joueur cherche la paix et la solitude ou l'expression artistique, le jeu propose une expérience relaxante a travers des constructions immersives et de la décoration. Avec plus de 500 objets, sans temps défini ni ressources, le joueur a l'entière liberté de personnalisé la cabine et ses alentours. Vous pourrez choisir aussi des intéret comme la pêche ou la painture pour avoir des objets à thême.Il y a une démo disponible sur Steam, et le jeu est prévu pour juillet 2025.