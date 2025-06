Xbox Game Pass : Encore plus de nouveautés pour juin

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 10:00:00 par Vincent Cordovado

Y'a du très très bon

FBC: Firebreak (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 17 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Fallout 76: Gone Fission – Disponible dès maintenant

Minecraft: Chase the Skies – Disponible dès aujourd’hui

Dead by Daylight: Five Nights at Freddy’s – Disponible dès aujourd’hui

Journey to the Savage Planet (Cloud, Console et PC)

My Friend Peppa Pig (Cloud, Console et PC)

Robin Hood: Sherwood Builders (Cloud, Console et PC)

SteamWorld Dig (Cloud and Console)

SteamWorld Dig 2 (Console et PC)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :Mises à jour et contenus additionnels :Ils nous quittent le 30 juin : Arcade Paradise (Cloud, Console et PC)