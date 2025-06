(TEST) Twilight Wars (PC)

Publié le Mardi 17 juin 2025 à 11:00:00 par Vincent Cordovado

Un univers pas si lointain

Timothée ferait un bon dirigeant politique. Il envoie ses armées à l'abattoir, se souciant peu du nombre de pertes, tant que l'objectif est atteint.Il fait tirer tout le monde en même temps, dans la même direction, et tant pis pour les victimes de tirs alliés.Tant que l'ennemi est anéanti, tout va bien.On a dû lui faire comprendre que le jeu vidéo, ce n'est pas comme dans la vraie vie. Dans le jeu vidéo, on protège ses soldats, on chérit ses hommes et ses femmes, on essaie de subir le moins de pertes possibles.Dans le jeu vidéo, contrairement à la réalité, on se doit de faire preuve d'un minumum d'empathie et d'humanité...