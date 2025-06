Nightmare Frontier, un jeu de pillage tactique

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 09:30:00 par Vincent Cordovado

La soif de l'or...

Nous sommes aux Etats-Unis, au coeur du XIXe siècle. Alors que le pays est la proie d'une colonisation frénétique de la part des blancs, la frontière entre la réalité et l'horreur cède... Des créatures sont apparues : morts-vivants, araignées géantes...Vous allez devoir explorer une ville autrefois très prospère, mais dont la population a été exterminée par ces monstres. Le but ? En récupérer toutes les richesses.Nightmare Frontier est un jeu de pillage tactique, développé par Ice Code Games. Il est sorti en accès anticipé sur PC, via Steam . Il est proposé à moins de 20 € et vous pouvez même l'essayer via une démo gratuite.Combats violents, récupération de matériaux... vous devrez fabriquer et améliorer des armes de plus en plus efficaces contre les cauchemars. A l'aide de votre équipe d'aventuirer, vous devrez choisir les missions à réaliser, sans aller trop loin et en ayant l'intelligence de savoir dire stop et rentrer à la base à temps sous peine de tout perdre...Le jeu se dévoile dans une bande-annonce :