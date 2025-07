- Ground of Aces est disponible en Early Access

Publié le Vendredi 11 juillet 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Par la force mécanique

Ground of Aces, développé par Blindflug Studios, met les joueurs aux commandes d'une base aérienne pendant la Seconde Guerre mondiale, où ils devront construire, gérer, et conduire leur base à travers toute les difficultés de la guerre. Lors de l'Early Access aura pour première faction jouable la British Royal Air Force avec une large sélection d'avion anglais.En façonnant et agrandissant la base, les joueurs devront défendre et envoyer les pilotes dans de dangereuses missions en choisissant les meilleurs avions pour mener à bien leur mission. Les soldats de l'équipe ne sont pas juste des numéros, chaque perte et victoire sera ressenti avec des émotions fortes.Ground of Aces offrira aux joueurs une vision unique de la guerre en mettant en valeur les challenges rencontrer par les bases aériennes et leurs équipes, en incluant aussi des batailles historiques comme la Bataille d'Angleterre.Le jeu est disponible dès maintenant sur PC, pour le 85e anniversaire du commencement de la Bataille d'Angleterre qui était le 10 juillet !