Ghost Haunting : Vient d'être annoncé

Publié le Vendredi 11 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Mémé, on arrive !

Gigi, une fillette espiègle de 8 ans, découvre au cours de ses vacances que Giovanni, son grand-père, est en réalité un célèbre chasseur de fantômes. Impressionnée par une telle révélation et poussée par son nouvel acolyte, une citrouille démoniaque du nom de Baron Butternut, Gigi décide de ramener sa chère mamie du royaume des morts. Après tout, si les fantômes peuvent pénétrer dans le monde des vivants, ça doit bien marcher dans l'autre sens. Cependant, les actes de la petite tornade ambulante risquent bien de déclencher une catastrophe mondiale.GHOST HAUNTING est un jeu d'aventure classique en 2D de type « point and click ». Réalisé dans un style pixel art, cette lettre d'amour aux aventures graphiques des années 90 vous propose une interprétation moderne de l'un des genres les plus traditionnels du jeu vidé. L'équipe à vraiment mis l'accent sur l'humour et le côté cartoon du jeu, promettant une bonne tranche de rigolade aux joueurs.GHOST HAUNTING est un jeu développé par Three Headed Monkey Studios et édité par Daedalic Entertainment. Le jeu a été annoncé récemment mais dispose déjà d'une page Steam