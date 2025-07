(TEST) Antro

Publié le Jeudi 10 juillet 2025 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

J'écoute encore les musiques

Antro est un jeu PC de plateforme et d'action avec un twist. En effet celui-ci base aussi son gameplay autour de la musique. Le style musique s'accorde parfaitement avec l'univers post-apocalyptique du jeu et nous fais découvrir différents artistes underground hispanique.Et si vous aimez le style électro, hip hop avec un peu de rap vous allez adorer. Pour moi qui ne connaissais pas beaucoup de musiques hispaniques dans ce style je suis RAVIE. J'ai commencé à écouter certains des artistes qui ont travaillé sur le jeu tellement j'ai été emballé. Ça fait bouger la tête et accélérer le coeur tout en correspondant parfaitement à l'univers du jeu. La traduction en français des dialogues est aussi super. On a vraiment l'impression de parler à un pote et ça pose directement le décors. Par contre notre ami au téléphone qui nous insulte à chaque mort il se pourrait que ça m'ait un peu tapé sur le système. Non pas parce qu'il ne serait pas drôle mais bien parce que je meurs BEAUCOUP. Et oui j'ai dis que j'aimais les jeux vidés pas forcément que j'étais doué.En bref quand on connait les dialogues de morts par coeur, c'est pas forcément normal....