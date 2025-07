- Gate Zero est annoncé sur consoles

Publié le Vendredi 11 juillet 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Always look on the bright side of life.

Gate Zero, développé par Bible X, est un jeu d'action aventure se passant dans le passé et dans le futur. Le joueur incarne Max, un orphelin vivant dans un univers dystopique en 2072 où un régime autoritaire contrôle et censure toute les connaissances du monde.Après que sa grand-mère ait été arrêtée pour possession de Bible, Max va découvrir la machine a voyager dans le temps de ses parents. Il va alors aller en 30 A.JC. où il va explorer les terres de l'ancien Israël et découvrir que les histoires racontées par sa grand-mère, se sont effectivement passés. Il faudra se battre contre les agents du temps du régime et arrêter un mal né pour détruire l'histoire.Gate Zero sera disponible prochainement sur PC, PS5 et Xbox Series.