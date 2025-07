Artis Impact : Une sortie sur Steam le 7 Août

Publié le Vendredi 11 juillet 2025 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Enfin une IA utile

Incarnez Akane avec Bot, votre IA, et percez les mystères d'un monde post-apocalyptique. Explorez des environnements dessinés à la main, améliorez votre maison et entraînez vos compétences.est un JRPG solo en pixel art riche en histoire et avec combats au tour par tour classiques. Chaque carte de ce monde post-apocalyptique a été dessinée à la main depuis zéro. L'art unique du jeu offre une expérience fluide et relaxante, parfaitement adaptée à une aventure solo riche en histoire. Que vous soyez débutant ou vétéran, le gameplay captivant, les combats classiques au tour par tour, l'évolution des personnages et l'exploration abondante vous entraîneront dans cet univers futuriste oublié. Améliorez la force d'Akane grâce à un entraînement régulier et améliorez vos armes pour affronter des boss puissants. Agrandissez et décorez votre maison confortable tout en profitant d'une variété d'activités quotidiennes. Gagnez un revenu supplémentaire grâce à des petits boulots, gérez vos finances ou détendez-vous simplement avec des bains, de l'exercice et de la cuisine. Ce monde apaisant vous invite aussi à profiter des joies simples de la vie.est un jeu développé par et édité par Mas. Le jeu sera disponible sur PC via Steam à partir du 7 Août 2025.