Nice Day For Fishing : Une version physique disponible en 2025 sur PS5 et Switch

Publié le Vendredi 11 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Des acteurs en circuit court

Entrez dans la peau de Baelin, l'humble pêcheur, contraint de devenir le héros de Honeywood. Utilisez votre adresse et des sorts pour affronter des poissons, améliorez vos capacités, vainquez le mal et reconstruisez Honeywood.est un RPG solo dans lequel les héros ont disparu et c'est à vous, humble pêcheur, de protéger votre monde. Faites preuve de courage dans des combats de pêche afin de terminer des quêtes, augmenter votre puissance et débloquer des sorts qui vous serviront contre vos adversaires aquatiques. Utilisez le bon appât et attaquez au bon moment pour garantir votre victoire. Mais méfiez-vous des boss poissons tapis dans les profondeurs qui mettront réellement vos compétences à l'épreuve. Traversez la forêt de Honeywood pour atteindre la côte d'Azerim, où vous trouverez de nouvelles quêtes, des gens à sauver et de nouveaux poissons à attraper. Mettez à contribution de puissants courants sous-marins pour conduire votre hameçon dans des grottes difficiles d'accès et améliorez votre ligne de pêche afin de parvenir aux abysses les plus profonds. Au cours de vos aventures, vous trouverez de précieuses ressources dans les épaves emportées par la mer, et pourrez les utiliser pour reconstruire le village détruit. Demandez de l'aide au Bûcheron pour redonner à Honeywood sa gloire d'antan. Chaque amélioration de bâtiment débloquera de l'équipement et des quêtes auprès des marchands.est un jeu développé par FusionPlay et édité par Team17. Le jeu est déjà disponible sur PC via Steam au prix de 19,99€, mais le studio vient d'annoncer une version physique du jeu sur PS5 et Nintendo Switch à venir courant 2025.