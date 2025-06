- Frostrail : le FPS glacé remporte un beau succès

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 10:30:00 par Vincent Cordovado

Plein de monde intéressé, dont nous

Ils sont contents, chez FakeFish, le développeur et chez Shiro Unlimited, l'édtieur : vous êtes plus de 200 000 personnes à avoir mis leur jeu Frostrail dans votre liste de jeux à suivre, sur Steam Et ce, même si le jeu n'est pas prévu avant 2026.Mais il faut dire qu'il a l'air intéressant. Ce FPS de survie vous entraîne dans un monde post-apocalyptique où la neige et la glace ont recouvert le globe. A bord de votre train, vous sillonnez le monde à la recherche de ressources...Jouable en solo ou en coop, dans un monde ouvert, avec son lot de villages, de forêts, de mines à explorer... et bien entendu de gares... alors que rôdent d'innombrables dangers, parfois surnaturels.Vous pourrez améliorer votre train, son confort, ses équipements, améliorer vos armes et vos objets...Et pour vous remercier d'être aussi nombreux à suivre le jeu, une nouvelle vidéo a été publiée.