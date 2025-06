- Songs of Conquest arrive sur Switch

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Magie et exploration

Songs of Conquest, développé par Lavapotion et publié par Coffe Stain Publishing, et un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel les joueurs incarnent les thaumaturges, des puissants magiciens. Explorer des terres inconnues, affronter des armées, partir à la recherche de puissants artefacts et étendre son territoire, est le but du jeu.Avec plusieurs cartes différentes, d'ennemis en tout genre et artefact, le joueur rencontrera 4 factions : les anciens chevaliers d'Arléon, qui se querellent pour le pouvoir, les Rana, d'anciennes tribus qui luttent pour leur survie dans le Marais, les nécromanciens de Loth, qui réveillent les morts pour assurer un futur glorieux et les intrépides mercenaires de Barya, qui n'ont d'allégeance qu'à l'or. Les campagnes sont découpées en 4 actes qui seront chantées par les bardes, et la chanson complète sera disponible à la fin de la campagne.Avec la Switch le mode multijoueur local fait son entrée, 8 joueurs pourront jouer ensemble contre un ennemi commun ou en mode PvP.Le DLC, Vanir, rajoutant une faction, une carte, biome, etc., sera disponible aussi sur SwitchSongs of Conquest est disponible sur PC, PS5, XBOX Series, iOS, Android, et maintenant sur Switch.