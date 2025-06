Elio, la critique du film

Publié le Mercredi 18 juin 2025 à 11:45:00 par Vincent Cordovado

I want to believe !

Avec son physique ingrat, son rire niais et ses yeux qui louchent, Timothée n'a pas eu une enfance facile. Moqué en permanence par ses petits camarades, il a passé ses jeunes années dans la solitude, à jouer et bavarder avec ses amis imaginaires.Aujourd'hui, Timothée a 18 ans (19 dans quelques jours).Bon. Il n'a pas plus d'ami. Et il continue de parler avec ses amis imaginaires.Mais il va mieux ! Et surtout, il a vu Elio, le nouveau Pixar, et ça lui a beaucoup plu ! Et on vous rassure, pas besoin d'être un enfant ou un adulte rejeté par la société pour l'apprécier !