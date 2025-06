Renown : nouvelle bande annonce

Publié le Jeudi 19 juin 2025 à 10:30:00 par Timothée Chagot

Chevalier qui disent Ni

Renown, développé et édité par RDBK Studios, est un jeu de survie médiévale dans lequel les joueurs devront rassembler des ressources, construire des châteaux et d'emmener leur clan dans des batailles contre les joueurs rivaux.Il sera possible d'avoir 100 joueurs par serveur, qui se battront entre eux pour le pouvoir. Il sera possible aussi de fabriquer des armes de siège pour détruire les rempart et château des ennemis. Un combat en un contre un ou des batailles par factions seront disponibles. Des options de personnalisation complètes seront aussi disponibles, du heaume aux motifs, en passant par l'armure et l'arme, tout sera personnalisable pour mener des combats précis.Des petits villages aux grandes forteresses, le jeu mêlera la survie et l'artisanat avec un monde ouvert et la guerre médiévale axée sur les compétences des joueurs. Une action précise ou une erreur peut changer le cours de la bataille.Renown sera disponible en accès anticipés pour le troisième trimestre de 2025.