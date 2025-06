Publié le Jeudi 19 juin 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

Pourquoi il y a la canicule ?

Climate Station est un simulateur de l'état de la planète actuel et de comment elle pourrait être.Cette expérience permet de voir les changements climatiques d'une façon ludique et accessibles grâce a Sony dans le cadre de l'initiative des Nations Unies "Playing for the Planet Alliance".Climate Station permet de voir les Années Climatiques, les Observations et les Projections. La bibliothèque contient 90 minutes de contenu explicatif. Tout le contenu de Climate Station est destiné à servir de source ludique de renseignement chez soit que d'outil scientifique à but éducatif, tout est basé sur des recherches d'organisations reconnues et d'experts.Climate Station est disponible gratuitement sur PS5 et PS VR2.