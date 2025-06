Patapon 1+2 Replay s'offre une vidéo de gameplay

Publié le Jeudi 19 juin 2025 à 11:30:00 par Vincent Cordovado

Patapata Patapon !

On les attend avec impatience, nos amis les Patapons. Parce qu'on avait aimé ces petits jeux bien sympas, sortis en 2007 et 2008 pour la PSP.Cette remise à neuf, de Patapon et Patapon 2 sont à retrouver dans Patapon 1+2 Replay. à sortir le 11 juillet prochain sur PC, PS5 et Nintendo Switch.Ils sont signés Bandai Namco Entertainment.Nous allons donc retrouver les Patapons, ces yeux sur pattes devenus guerriers par la nécessité de survivre face à l'envahisseur Zigoton. Et c'est vous, le Mighty One, qui allez frapper le tambour de guerre pour leur donner des ordres de combat.Patapon 1+2 Replay se voudra plus accessible, avec notamment 3 niveaux de difficulté.Une nouvelle vidéo de gameplay a été diffusée.