Chair de poule: Terreur à Little Creek : une date de sortie annoncée

Publié le Jeudi 19 juin 2025 à 12:20:00 par Timothée Chagot

Un f-f-fantôme !

L'édition standard au prix de 39,99 €

L'édition Frightmare Edition au prix de 49,99€

Chair de poule : Terreur à Little Creek, développé par PHL Collective, est un jeu d'aventure infiltration s'inspirant des histoires de Chair de poule écrites par R. L. Stine.Le joueur incarnera Sloane Spencer, une jeune adolescent dans une ville horrifique, il faudra enquêter des mystères et affronter des sinistres monstres. Avec une histoire inédite écrite pour le jeu et des nouveaux cauchemars inspirés des livres, il faudra parcourir les rues embrumées et se faufiler dans des cinémas où bibliothèque pour faire face aux épreuves, énigmes et charades. Attention, la furtivité sera de mise, des monstres rôdent partout, il faudra les éviter ou se défendre avec le fidèle lance-pierre. La fin du jeu est déterminée par les choix du joueur, s'il arrive découvrir la réalité qui se cache derrière l'horreur, où celle-ci aura raison de lui.Chair de poule : Terreur à Little Creek sera disponible en deux versions :Le jeu sortira le 29 août 2025 sur Switch, PS5, XBOX Series et PC.