Tiny Aquarium : annonce une date de sortie

Publié le Jeudi 19 juin 2025 à 12:15:00 par Timothée Chagot

Sous l'océan

Tiny Aquarium, développé par Lunheim Studios, est un jeu ou le joueur va devoir pêcher et créer l'aquarium de ses rêves.personnalisez l'intérieur de l'aquarium et jouez au mini-jeu de pêche pour avoir de nouvelles espèces exotiques. Le jeu est en temps réel et évolue même quand il est fermé. Grâce au mode réduit, le jeu sera sur le bureau pendant que le joueur fera autre chose comme travailler ou regarder une vidéo.Le mode en ligne permettra d'aller voir d'autres aquariums d'inconnus ou d'amis. Il permettra aussi d'échanger des poissons et de participer à des épreuves amusantes.Tiny Aquerium sortira le 23 juin sur Steam, une démo est déjà disponible.