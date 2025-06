- Pioner, le MMOFPS à tester gratuitement d'urgence

Publié le Vendredi 20 juin 2025 à 10:00:00 par Vincent Cordovado

On vous a déjà parlé de Pioner, un MMOFPS développé par le studio serbe GFA Games. Le jeu vous entraîne dans un monde post-apocalyptique.Il se se déroule sur une île déserte, de plus de 50 kilomètres carrés, sans oublier les souterrains cachés. Cette île, nommée Tartarus, est une réminiscence de l'époque soviétique.Vous y trouverez du PvP, du PvE (donc joueurs contre joueurs et jouers contre environnement), dans un univers où vous croiserez des anomalies, un brin de SF, des artefacts étranges... L'inspiration des premiers jeux Stalker est évidente... on espère juste que ce sera plus intéressant que Stalker 2 (ça ne devrait pas être difficile)...Et justement, une démo spéciale, prolongée, a cours actuellement. Vous pouvez la choper gratuitement sur PC, via Steam . Elle dure jusqu'à la fin du week-end.Testez-la et dites-nous ce que vous en pensez !