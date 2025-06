Broken Arrow est disponible

Publié le Vendredi 20 juin 2025 à 09:30:00 par Vincent Cordovado

Aux armes, citoyens !

On vos le rappelle, Broken Arrow est un nouveau jeu de stratégie en temps réel développé par Steel Balalaika et édité par Slitherine. Il vient tout juste de sortir sur PC, via Steam Le jeu vous plonge dans l'époque contemporaine, dans une guerre sans merci, où la puissance fait loi. De grandes batailles sont à prévoir, où le but est de submerger rapidement l'ennemi.10 spécialisation militaires sont disponibles, proposant plus de 300 types d'unités différentes.Il propose une campagne de 19 missions et des affrontements multijoueurs en 5v5.Pour accompagner le lancement de ce qui est l'un des jeux les plus attendus de son genre, une vidéo a été publiée.