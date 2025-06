Publié le Vendredi 20 juin 2025 à 11:00:00 par Timothée Chagot

Gordon Ramsey healthy

Fruitbus est sorti sur PS5 en digital.Dans ce jeu, développé par Krillbite Studio, le joueur, va devoir parcourir l'archipel Gustum, apprendre leurs coutumes et cuisiner des plats à l'intérieur d'un food truck confortable personnalisable. Le Fruitbus, le food truck, est personnalisable et peut avoir des améliorations de la banane géante aux ailes de course. Le joueur pourra personnaliser selon son style pour attirer de nouveaux clients.Les ingrédients pour les plats pourront être cueillis dans la nature et le joueur pourra explorer des clairières anciennes, des bosquets secrets et des grottes oubliées pour trouver de l'inspiration pour son plat phare. Les plats, en fonction des clients, pourront évoquer des souvenirs et émotions qui révéleront les histoires uniques de clients.Les versions physiques sur PS5 et Switch arriveront plus tard ainsi que la version digitale XBOX Series et Switch.