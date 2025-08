- Ella McCay arrive sur grand écran

Publié le Mardi 5 août 2025 à 10:00:00 par Anthony Razafinjatovo

La première bande-annonce est sortie !

est un film écrit et réalisé par James L. Brooks, lauréat de trois Oscars pour TENDRES PASSIONS et d'un Emmy Award pour la série télévisée "Les Simpsons".On y retrouve également Richard Sakai, Julie Ansell et Jennifer Brooks à la production avec James L. Brooks.Signé 20th Century Studios,raconte l'histoire d'un jeune famme idéaliste qui tente de jongler entre sa vie professionnelle et personnelle. C'est une comédie qui parle des gens qu'on aime et la façon dont on doit composer lorsque ces derniers placent des épreuves sur notre chemin.Au casting, on retrouve Emma Mackey, ayant jouée dans BARBIE et Sex Education, Jamie Lee Curtis, ayant joué dans la saga FREAKY FRIDAY et EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE, et d'autres tels que Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks ou encore Albert Brooks et Woody Harrelson.